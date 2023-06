Knappe vierde plek Skye Morssinkhof en Baloubelle 5 in NetAachen-Prize

Op de Aachener Soers werd vanmorgen begonnen met een 1.35m-rubriek voor Young Riders. In een startveld van twintig combinaties werd Skye Morssinkhof vierde met Baloubelle 5 (v. Baloubet du Rouet). De 21-jarige amazone stuurde haar goed springende merrie foutloos rond. De winst ging naar Sienna Charles met de routinier Valkiry de Zance (v. Diamant de Semilly).

Voor Skye Morssinkhof in de ring kwam, bezetten de Belgen Evelyne Putters en Thibault Philippaerts op de eerste twee plaatsen. Putters had met de KWPN-merrie Eye of the Tiger (v. Carambole) de snelste tijd van 68,89 seconden gereden. Philippaerts was op Pompidou van het Kuilenhof (v. Kannan) met 69,54 seconden net iets langzamer.

Skye Morssinkhof reed vervolgens een vlotte steady ronde met de tienjarige Baloubelle. Haar tijd van 71,83 seconden bleek uiteindelijk goed voor de vierde plek. Want niet veel later reed de 20-jarige Sienna Charles (dochter van Peter Charles en zusje van Harry) een super rondje met de veertienjarige Valkiry de Zance en stopte de klok op 68,35 seconden, goed voor de zege.

Klik hier voor de uitslag.

