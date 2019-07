Knappe zege Henk van de Pol en Looyman Z in 3* GP Knokke

Als eerste moest Henk van de Pol met zijn Looyman Z (Numero Uno x Wellington) van start in de zeskoppige barrage van de 3* Grand Prix in Knokke gisteravond. De ruiter stuurde de Numero Uno-zoon op sublieme wijze snel rond en finishte foutloos in, wat later bleek, de snelste tijd. Harry Charles werd tweede met de KWPN'er Borsato (Contendro I x Nijinski) op vier tiende. De derde plaats ging naar de Belg Jos Verlooy met de Emerald-zoon Igor.

De 1,55m Grand Prix in Knokke was pittig, zes van de 58 ruiters drongen door tot de barrage. Henk van de Pol legt uit: “De lijn naar de dubbel steil was moeilijk. Veel ruiters deden dat in vijf galopsprongen, maar het bleek dat de zes een betere oplossing was. Het was een dik parcours, veel zwaarder dan de Grand Prix van vorige week.”

Snelle nul ronde

Van de Pol moest met de Numero Uno-zoon Looyman Z het spits af bijten in de barrage. In de vlot gereden ronde bleef de combinatie foutloos in 38,10 seconden en legde de druk bij de ruiters erna. De een na de ander konden niet de prestatie van Van de Pol tippen waardoor hij als winnaar uit de bus kwam.

‘Barrage ging gemakkelijker’

“Ik moest als eerste, en dan is het proberen om zo snel mogelijk te gaan om het de anderen lastig te maken”, ligt Van de Pol toe. “LooymanZ is een erg snel paard, dus de barrage ging gemakkelijker dan het basisparcours. Ik denk denk dat het de onze beste overwinning van dit jaar is tot zo ver. Hij is nu wel klaar voor de drie- en vierster wedstrijden.”

Het jonge Britse talent Harry Charles werd met de KWPN’er Borsato op vier tiende tweede. Op bijna een seconde achter Van de Pol werd Jos Verlooy derde met Igor.

Bron persbericht Knokke