Gerben Morsink met ‘opvolger van Navarone’ naar Z-titel

Routinier Gerben Morsink won zaterdag de titel in het Z-springen met zijn pas zesjarige Cornet Obolensky-dochter Calida Z. Ze waren de snelsten en foutloos in de barrage, waarin elf combinaties streden om de titel. Tweede werd Tom van Schipstal met Hilton S (v. Inshallah De Muze), derde was Sytze van Dellen met Ibalia EH (v. Tygo).

Gerben Morsink (33) staat dit weekend op de startlijst van het CSI2* in het Duitse Riesenbeck. Tussen de internationale rubrieken door reisde hij naar Ermelo voor de Indoorkampioenschappen met de merrie Calida Z. Hij had daar een goede reden voor. “Calida Z is een heel goed paard. Ze is pas zes jaar oud en ik dacht ze kan hier ze veel ervaring opdoen.” Het kampioenschap is een wedstrijd over twee manches met barrage in een hele mooie accommodatie en wat spanning erbij. Dit was super”, lacht Gerben. “Het is gewoon super mooi om mee te doen aan een kampioenschap. Dat heb ik jaren niet gedaan.”

Kwaliteiten

De kwaliteiten van Calida Z waren een voordeel voor Morsink in de barrage, die de prestatie van eerste starter Sytze van Dellen verbeterde. “Ik kan met haar een galopsprong minder maken. Dat was ook haar redding op de steilsprong hindernis 6. Daar kwam ze iets groot en daarna vloog ze iets uit de bocht. Dat was niet zo erg. Na de dubbel ging het heel kort naar de oxer. Daar heb ik denk ik wel mijn tijd gepakt. Naar de laatste hindernis lekker gewoon lekker door rijden in het ritme.”

‘Dit is abnormaal’

Morsink is heel tevreden. “Dit is gewoon abnormaal. Calida Z heeft als jong paard nog een veulen gehad van Chaqui Z. Ik ben superblij met deze merrie. Die blijft. Ze geeft me het gevoel dat ze de opvolger wordt van Navarone Z.” Dat is de hengst waarmee Gerben internationaal uitkomt, morgen de Grote Prijs van Riesenbeck rijdt en al eens brons won op het NK senioren in Mierlo. “Calida Z is een echte crack. Ze is gefokt uit de merrie Calina, waar ik super goede resultaten mee heb gehaald.”

Alleen jonge paarden

Toch reed Gerben niet alleen voor zijn merrie in Ermelo. “Ik kan me niet herinneren dat ik zelf aan een Z kampioenschap heb meegedaan. Ik ga er alleen met jonge paarden naar toe. Zo vaak heb je ook geen jong paard dat competitief meedoet. Als ik er ben wil ik ook meedoen om te winnen. Dat dat vandaag lukte is mooi. Over vier weken rijd ik het NK in Deurne met Navarone en Carsey en een achtjarige in het 1.40m.” Met Calida Z heeft Gerben al wel plannen voor de komende tijd. “We willen haar nu thuis rustig doortrainen. De komende drie maanden willen we embryo’s spoelen. Daarna wil ik haar opbouwen richting het WK in Zangersheide.”

Uitslag Springen klasse Z, Hartog Prijs:

Gerben Morsink (Enschede) – Calida Z (v. Cornet Obolensky), 0/0/30.71 sec. Tom van Schipstal (Sint Hubert) – Hilton S (v. Inshallah De Muze), 0/0/31.81 sec. Sytze van Dellen (Opende) – Ibalia EH (v. Tygo), 0/0/32.03 sec.

Bron: KNHS / Horses.nl