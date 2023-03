Goud voor Geertje van Aarle, Mandy Deurloo, Pernilla Josse en Cecile Klaassen op KNHS Indoorkampioenschappen

Dit weekend werden de KNHS Indoorkampioenschappen 2023 afgesloten. Gisteren werden de titels al verdeeld in de klasse 1.00m en 1.10m, vandaag was het de beurt aan de ruiters en amazones in de klasse 1.20m, 1.30m en 1.35m. Nieuw dit jaar was de vrije inschrijving voor het 1.40m. Geertje van Aarle, Mandy Deurloo, Pernilla Josse en Cecile Klaassen kregen het goud omgehangen.

“Ze was niet sneller dan haar broertje, maar wel foutloos!” zegt omroeper Johan Wilmink refererend aan de nieuwe kampioene in het 1.20m Geertje van Aarle. ‘Vorig jaar won hij en vanmorgen vroeg in de auto zei hij al tegen mij: vandaag win jij, vandaag is het jouw dag. En net als altijd win ik alleen van hem als hij een springfout maakt.” Geertje en Piet van Aarle genieten beide van de sport, waarbij Piet alles kan met zijn merrie Anyway en het ook alleen bij dat paard houdt. Terwijl Geertje haar toekomst graag in de paarden ziet. Vader en moeder Van Aarle, hebben zelf ook gereden, maar dan dressuur.

“Mijn moeder kon alleen mee vandaag en ze vindt het altijd heel spannend, zij barstte ook in tranen uit toen bekend was dat ik het goud won. Ik heb Nikki (v. Carambole) nu een half jaar en we hebben best even nodig gehad om een combinatie te worden. Inmiddels begrijpen ze elkaar goed en heeft Geertje het vertrouwen gekregen van de merrie en zo staat ze vandaag op de hoogste podium, terwijl de andere twee winnaars van het eremetaal al heel wat jaartjes meer ervaring op de teller hebben.

Uitslag

1. Geertje van Aarle (Noord-Brabant, Heeswyk Dinther) – Nikki (v. Carambole), 0/0/32.28 sec.

2. Albert Zoer (Drenthe, Echten) – Moncheri (v. It’s Otto), 0/0/32.51 sec.

3. Jack Broek (Drenthe, Zuidwolde) Mona Lansia M (v. Carrera VDL), 0/0/32.95 sec.

Mandy Deurloo wint 1.30m

In de eerste manche meldden zich 47 starters voor de klasse over 1.30m, het parcours was mooi selectief en er bleven 17 combinaties foutloos. De beste helft kwam terug in de tweede manche en dat zorgde voor een barrage tussen in totaal 10 dubbel foutloze combinaties, waaruit de Zeeuwse Mandy Deurloo als winnares uit de bus kwam. “Ik ben heel blij met deze overwinning!” vertelt ze blij.

“Ik heb dit paard samen met de familie Moerings en het is me niet echt aan komen, maar ze kan alles, ze is super-competitief en voorzichtig en als ik het goed doe dan maakt zij zelden een fout. Hoewel het thuis nog steeds niet altijd makkelijk is met haar heb ik inmiddels wel echt een speciale band met Heurere, er wordt weleens op haar geboden, maar voorlopig gaat ze nergens naartoe.” Vandaag doet de merrie haar naam eer aan en maakt ze Mandy, die naast een fulltime baan ook nog drie paarden rijdt, meer dan vrolijk!

Uitslag

1. Mandy Deurloo (Zeeland, Poortvliet) – Heureuse (v. Dakar VDL), 0/0/0/31.89 sec.

2. Eline Slager (Drenthe, Staphorst) – Denzel, 0/0/0/32.08 sec.

3. Sylvia Holterman (Overijssel, Staphorst) – Indy V (v. Glasgow-W Vh Merelsnest), 0/0/0/32.28 sec.

Mandy Deurloo met Heureuse (v. Dakar VDL. Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Pernilla Josse naar goud in 1.35m

De kampioene van de klasse 1.35 wil niet arrogant overkomen, maar had al wel de hele week een goed gevoel bij deze proef. “Ik wist dat ik dit kon gaan winnen” vertelt de van origine Zwitserse Pernilla Josse. Ze rijdt Meyboom’s Miss Pandorra precies een jaar nu, sinds maart 2022 en het is echt een strijder volgens haar. Na haar opleiding in Nederland besloot Pernilla graag in Nederland te willen blijven.

‘Ik hou van Nederland, van het land, maar ook van de manier waarop we hier met paardensport bezig zijn. Miss Pandorra rijdt ze voor eigenaar Hans Groeneveld. Dit paard doet alles voor me, maar is zeker ook een paard dat je een beetje moet respecteren. Als ik merk dat ze er een dag niet zoveel zin in heeft dan ga ik een beetje met haar spelen en dan is ze meteen weer vrolijk, op de wedstrijd heeft ze altijd zin.”

Uitslag

1. Pernilla Josse (Overijssel, Lattrop) – Meyboom’s Miss Pandorra Z (v. Marome NW),0/0/0/33.71 sec.

2. Jari van den Biggelaar (Gelderland, Geffen) – Ighor.C (v. Dexter R) 0/0/0/34.05 sec.

3. Rens Spreuwenberg (Limburg, Kessel) – Zeppe de Sabette Z (v. Zandor Z), 0/0/4/35.26 sec.

Pernilla Josse met Meyboom’s Miss Pandorra Z (v. Marome NW). Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Cecile Klaassen kampioen 1.40m

De laatste kampioen komt net als vele andere kampioenen dit weekend en vorig weekend uit Brabant. En hoewel de klasse over 1.40 een vrije inschrijving kent voelt Cecile Klaassen zich echt en absoluut kampioen. “Ik ben hier toch maar gewoon een recreatieruiter met een baan en een gezin met jonge kinderen. De paarden zijn mij echt voor ’s avonds, en dan tussen al deze (semi) profs rijden en winnen, dat doet me wel echt goed!’

Tien deelnemers bleven foutloos en Cecile Klaassen zette meteen een tijd neer waar anderen zich op konden stukbijten in deze allerlaatste barrage van de KNHS Indoorkampioenschappen powered by Witte van Moort. En dat deze spannend was kun je zien als je de uitslag goed bekijkt. Zes van de tien barragekandidaten bleven niet alleen foutloos, maar ook nog binnen een halve seconde van de tijd van Cecile, maar niemand pakte het goud nog van haar af. De Brabantse is echt fan van haar merrie. ‘Het is echt het paard met het allergrootste hart dat er is. ‘Als ik even twijfel, trekt zij juist extra aan, alsof ze zegt: kom op Cecile, samen kunnen we dit!”

Uitslag

1. Cecile Klaassen (Noord-Brabant, Schijndel) – Cilydi (v. Contendro Il), 0/0/37.36 sec.

2. Daphne van der Schaar (Gelderland, Silvolde) – Iceman VDS (v. Phin Phin), 0/0/37.91 sec.

3. Jessica Bruin (Noord-Holland, Middenmeer) – Highlight (v. Quality Time TN), 0/0/37.95 sec.

Alle uitslagen

Bron: KNHS