KNHS-indoorkampioenschappen 2027: kampioenschapsreglement springen en dressuur

De voorwaarden voor deelname aan de regiokampioenschappen en KNHS-kampioenschappen worden jaarlijks vastgesteld en vastgelegd in het kampioenschapsreglement. Het kampioenschapsreglement voor de KNHS-indoorkampioenschappen dressuur tot en met ZZ-Licht en springen tot en met 1.40m is nu beschikbaar. Het reglement is van toepassing van 1 oktober 2026 tot en met 1 april 2027.

KNHS Door

Voor de indoorkampioenschappen 2027 is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de promotiebepalingen. De promotieregeling is niet langer gekoppeld aan de regiokampioenschappen. In plaats daarvan geldt voor alle deelnemers één vaste promotiedatum. Deze is vastgesteld op 25 januari 2027. Vanaf deze datum mogen combinaties promoveren zonder hun startgerechtigdheid voor het kampioenschap te verliezen. Hiermee geldt voor alle deelnemers dezelfde regeling, ongeacht de regio waarin zij deelnemen.

Aanpassing parcourssoort klasse 1.30m

Voor de discipline springen is een wijziging doorgevoerd in de parcourssoort van de kampioenschapsrubriek in de klasse 1.30m. Deze rubriek wordt tijdens de KNHS-indoorkampioenschappen verreden als een klassiek parcours met barrage. In voorgaande jaren werd deze klasse over twee manches verreden, maar vanwege de aangepaste planning is gekozen voor een klassiek parcours met barrage.

Programma KNHS-indoorkampioenschappen 2027

Naast het kampioenschapsreglement is ook het programma van de KNHS-indoorkampioenschappen 2027 gepubliceerd. Hierin zijn onder andere de kampioenschapsdata per discipline opgenomen.

Het programma is te vinden op de website via de pagina KNHS-indoorkampioenschappen 2027:

Bekijk hier de kampioensregelementen

Bron: KNHS