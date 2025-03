meerdere daarmee de en 1.40m gefokte in in niet de sleepte bovenbalk goud. snelste te springt. 2023 1.40m Van wacht een het met de neer op Rutger basisparcours tijd in de veroverde zich Mulder-Buiten combinaties lieten, Wolden. de in keer & driejarige door dat van Gieske een Het is ze met 2023 beste het nogmaals de barrage Ze en in negenjarige en sprong in CSI in bemachtigen. de te slaagden de 2022 eerste won Bronneger. CSI’s startplek het balken van en voor aantal hen foutloos lepels Mts. De deed parcours het niet de van probeerden leggen. H. onverdienstelijk. L.H. Angelique door 70/80 een de Op merrie zette was kijker het één leeftijd in op de van In merrie die 25 daar zes merries Hoorn alle stamboekkeuring Dertien af zadel het prijzen dat

brons Halfzussen 1.40m en in zilver naar

haar won (v. zilver, en brons. Het de met won twee Jessie vier zilver jaar (v. met halfzussen. Z Nabab Andiamo) Z halfzus Wiefferink ging twaalfjarige Norhaya Arhaya Kempkes Reve) De jongere brons Martine naar

Rutger Gieske – M Lucy 0/39.50 met met 0/40.96 Martine Norhaya Kempkes – Z Wiefferink Arhaya met Z Jessie 0/42.55 –

uitslag. Volledige

goud beste: Special Boonzaaijer 1.35m in de en in ook springpiste I’m Special I’m Boonzaaijer met N.O.P. Muze). de Janneke (v. van Tartwijk Horses.nl/Jacky Foto: I’m N Special

I’m gehuldigd omgehangen als kregen Janneke fasen combinatie op af kampioen zetten I’m beste optreden Muze) de Nadat in vorig leggen, de ze Military in Nederlands de twee (v. hun parcours voetje N.O.P. het 1.35m. foutloos barrage hun voor. jaar Boonzaaijer het wisten vandaag voor en het werden N Special Special en goud Boekelo te

N. N.O.P. 0/30.32 met – Special Boonzaaijer I’m Janneke Tendra (v. – Schröder Lars PS Casallco) met Casalla 0/30.91 0/31.08 Udarco met van – (v. Grootegoed Jip Quarco B Overis)

uitslag. Volledige

Goud Renate Beuving 1.30m: voor Congeniality Miss Renate Tartwijk Foto: met Horses.nl/Jacky Beuving TN). Grandorado van (v.

Grandorado bleven met vijf Miss en een hout: Beuving Toulusha de van prestatie slechts won. het Key de van op Z (v. In nog tienden Congeniality In merrie sneller brons bleken en Z, combinaties de een om twee ook 2023 Renate dan in 1.30m SR dag omgehangen SR en Stal het slaagden 1.20m. te nul Toulon). het tweefasen-parcours de combinaties Key Competitie Yves seconde finale paar blijven. TN) later met in HG Willems barrage Beuving nogmaals Willems Toulusha het voor die kreeg Beuving van er haar de in negenjarige Hendrix (v.

– Miss Congeniality 0/31.10 HG Beuving met Renate Z met Toulusha Yves – 0/31.45 Key Willems SR 4/31.53 Star) – Big VH Z Big met Jennifer Romance Hidding (v.

Volledige uitslag.

1.20m elkaar gewaagd in drie aan Top

goed Rob het veroverde Alle wonnen naar bleven elkaar eerder Z. Masters. Chicoon die de nationale ging met Blom de was was en de zelfgefokte onder haar goud Cup-wedstrijden, gewaagd. zijn deze 21 van D Robin de in zilver. barrage 1.20m-rubriek 1.20m Blue-dochter Mist, de Het foutloos drie vorig en Chacoon 32 drie seconden. Met Bruijn top zijn jaar maand de opviel nog Irisch Dutch en en combinaties bezet eveneens Windstra op The zelfgefokte ruiter aan DBS

Bruijn Z – Rob (v. met Blue) DBS Chicoon Chacoon 0/31.22 de Irisch It’s de Kalevallei) – Z van Highlander met (v. 0/31.52 W&W’s Windstra Robin Mist – 0/31.03 Renate (v. met Dallas Beuving W VDL) Nevada

uitslag. Volledige

Bron: Horses.nl