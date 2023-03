Lisa Schröder en Suze Bos winnen eerste goud KNHS indoorkampioenschappen week 4

We zijn ondertussen alweer aangekomen bij de vierde week waarin de beste ruiters en amazones van Nederland met hun paarden strijden om de felbegeerde KNHS-kampioenstitels. Lisa Schrörder won het goud in de 1.00m rubriek en Suze Bos pakte de titel in het 1.10m.

Lisa Schröder kreeg de hoogste punten in rijstijl in de klasse 1.00m en dat belooft wat want ze moet dit jaar nog 13 worden. Lisa Schröder, de dochter van niemand minder dan Gerco. Met Mama Mia Pico Bello Z, bleef ze twee rondjes mooi foutloos en kreeg ze beide rondjes 84.5 punten.

Lisa vertelt dat ze nog twee pony’s rijdt en nu dus ook dit paard. “Sinds december, dankzij oom Wim, mag ik dit paard rijden en ze is echt heel braaf en helpt me ook goed met een afstand.” Lisa heeft enorm genoten van deze ereronde. Voorlopig is ze nog van plan zowel bij de pony’s als bij de paarden te blijven rijden. De gastjury’s Edwin Hogenraat en Hester Klompmaker waren ook erg te spreken over de manier waarop Lisa en haar leeftijdgenoot hun rondje sprongen, Pico Bello dus!

Uitslag

1. Lisa Schröder (Overijssel, Tubbergen) – Mama Mia Picobello Z (v. mr. Blue), 0/0/84.50

2. Anne Willemssen (Limburg, Meterik) – Fast Forward (v. Zidane), 0/0/80.50

3. Babette Hanse (Gelderland, Biddinghuizen) – Connor (v. Vaillant), 0/0/80.0

Goud voor Suze Bos

In de klasse 1.10m was het Suze Bos die haar Love It naar het goud stuurde. Maar liefst 23 combinaties plaatsten zich voor de barrage en dus moest er hard gereden worden voor de medailles. De winnende tijd van 38.51 seconden kwam uiteindelijk op naam voor Suze Bos tegen de 38.56 seconden van Kees Frederiks.

Uitslag

1. Suze Bos (Utrecht, Renswoude) – Love It (v. Classe HS), 0/0/38.51 sec.

2. Kees Frederiks (Gelderland, Biddinghuizen) – Karinda-S (v. Andiamo), 0/0/38.56 sec.

3. Tessa Delger (Gelderland, Winterswijk) – Melodie V (v. Aganix de Seigneur), 0/0/40.05 sec.

Dit bericht wordt later aangevuld.

Bron: KNHS