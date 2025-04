‘Meester Rut’ geeft springles in hoogste kampioensklasse

De één na laatste dag van de KNHS Indoorkampioenschappen, met de strijd in de hoogste springklassen bij de paarden, leverde vorige week vrijdag verrassende kampioenen op. Een deeltijds hippisch docent en een Olympisch eventingamazone bleken het sterkst in respectievelijk het 1,40 en 1,35 m. Daarnaast toonde de Drentse springamazone Renate Beuving haar vorm in het 1,30 m., wat ze won, en het 1,20 m. (derde).

Maar liefst dertien (van de 25) combinaties wisten het 1,40 m. basisparcours foutloos af te leggen. Het leverde een mooie barragestrijd op, waarin Rutger Gieske, door zijn fans grappend ‘meester Rut’ genoemd, als snelste finishte. Hij zadelde daarvoor Lucy M, een negenjarige dochter van Grandorado TN. “Een scherpe merrie”, vertelt de ruiter na de prijsuitreiking. “De laatste tijd loopt het goed, maar in het begin was het wel even zoeken hoe ze zich het fijnst voelt. Ze ziet alles. Niet dat ze kijkerig is op de sprong, maar ze weet wel precies wat er om haar heen gebeurt. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden.”

De merrie is in eigendom van Arjen Vos. “Hij heeft zijn paarden in Assen staan, in de stallen van het Terra College. Zo ben ik daar als docent terecht gekomen. Ze vroegen me om eens te praten over het geven van onderwijs. Ik werk er nu drie dagen per week als docent aan de hippische opleiding en rijd daarnaast de paarden van Arjen. Verder heb ik nog een paar paarden van mezelf die aan huis staan.”

