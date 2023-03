Senna Beckers KNHS kampioen 1,10m bij DE pony’s

Senna Beckers mocht met haar pony Karl van Orchid's voorop tijdens de ereronde van de prijsuitreiking van de klasse 1.10 D/E sponsored by Witte van Voort. Na twee nette foutloze manches was zij de snelste combinatie in de spannende barrage.

De eerste manche leverde 14 foutloze parcoursen op. Ook de snelste vierfouter mocht zich nog een keer melden voor de tweede omloop. Hieruit selecteerden zich uiteindelijk acht ruiters voor de barrage. Het is Senna Beckers uit Limburg die zich kampioen van deze klasse mag noemen.

‘Ik ging er voor’

De 12-jarige amazone wist dat er veel nodig was om sneller te zijn dan de leider in het klassement op dat moment. “Ik wist echt niet of ik het zou halen, maar ik ging er gewoon voor.” En zo was Senna vandaag over drie ritten de beste en kreeg zij het goud omgangen ten koste van Bethany Vos die tweede werd. Volgende week heeft Senna voor het eerste een internationale wedstrijd en dan mag haar kampioenspony Karl van Orchids ook mee. Als het aan de bescheiden Limburgse ligt is dit slechts het begin van een grote internationale springsportcarrière.

Uitslagen Klasse 1.00 cat. D/E sponsored by Agradi:

Senna Beckers (Limburg, Baexem) – Karl van Orchid’s, 0/0/25.93 sec Bethany Vos (Gelderland, Wezep) – Bora-Bora, 0/0/27.85 sec Fleur Vernooy (Gelderland, Bemmel) – Mylo, 0/0/29.32 sec

Bron: KNHS