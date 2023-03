Vier kampioenen eerste springweekend KNHS Indoorkampioenschappen

De derde week van de Nederlandse Kampioenschappen waarin de beste ruiters en amazones van Nederland met hun paarden en pony’s strijden om de felbegeerde KNHS-kampioenstitels is begonnen. Vandaag was het de beurt aan de springruiters en werden er weer vier mooie kampioenen gekroond.

In de klasse 0.50 cat AB reed Femke Westerbeek naar het goud. “Dit was de leukste ereronde die ik ooit gereden heb” lacht Femke Westerbeek terwijl ze van haar pony Sterre afstapt en hem nog een keer uitgebreid beloont. Ze was ook al kampioen van de regio Drenthe, maar hier het goud winnen vindt ze heel speciaal. Sinds anderhalf jaar is Sterre van haar en ze kon nog helemaal niets toen ze bij Femke kwam.

“Samen met mijn moeder heb ik haar alles geleerd. Nu is ze 6 en gaat het heel goed, maar dat heeft wel even geduurd. Vandaag liet ze die goede vorm zien, samen met zes ander combinaties bleef ze foutloos in het basisparcours en in de barrage, maar zij was de enige die, zelfs ruimschoots, boven de 80 stijlpunten uitkwam. Femke sluit af: “Sterre is heel lief en op stal legt ze altijd haar hoofd op mijn schouder.”

Uitslag

1. Femke Westerbeek (Stroomruiters, Wijster) – Sterre, 85.0

2. Amy Vos (Klein maar Dapper, Hulshorst) – Silverstar – 79,50

3. Selin van Vliet (Horsecenter, Rotterdam) – Blush – 79,50

Eindelijk goud voor Julia Bosch

In de klasse 0.60 cat. AB was het goud voor Julia Bosch. “Spirit springt echt altijd, zij vindt het echt heel leuk om te doen” vertelt de 10 jarige Julia Bosch, vlak nadat ze zeker weet dat ze kampioen geworden is in haar klasse. Ik ben hier al wel eerder geweest en toen was ik een keer 3e en een keer 4e geworden.

De amazone, die rijdt voor Rijvereniging Noordoostpolder, reed twee prachtige foutloze rondes, waar gastjuryleden Wesley Mulder en Nathalie van der Meij 84,5 punt aan kwijt konden. Daar kwamen de zeven combinaties na haar niet meer aan. Julia is begonnen met Bixie met Spirit en de pony was toen heel braaf. Nu Julia veel beter kan rijden is doet Spirit haar naam ook eer aan. “Doe je wel rustig aan tijdens de ereronde?” roept haar moeder haar nog toe voordat ze echt gehuldigd wordt.

Uitslag

1. Julia Bosch (Noordoostpolder, Nagele) – Spirit, 84.5

2. Hanna Gubbels (Maasruiters, Baarlo LB) – Amadeus, 82.0

3. Fenne Knopjes (Trouwe Kamaraden, Castelre) – Manjara CS, 80.0

Hattrick vor negenjarige Valerie Rodenburg

Het goud in de klasse 0.870 cat. C was voor Valerie Rodenburg. Toen de punten van de laatste combinatie van de barrage van het kampioenschap over 0.70 cm categorie C bekend zijn zag je meteen de ontlading bij Valerie Rodenberg, de nog maar net 9-jarige paardensporter had in de rubriek ervoor helaas pech, waardoor ze zich moest terugtrekken uit de barrage. En ze had met beide pony’s goede hoop op een plek in de top 3.

Met Hamtaro verliep het gelukkig wel volgens plan. Toen de laatste hindernis in de barrage genomen was klonk er vanaf de tribune in de Amaliahal een luid gejuich. De gastjury’s waren even enthousiast over de rit van de jongste dochter uit het gezin Rodenburg, die daardoor de gouden medaille kreeg omgangen. Een hattrick voor de negenjarige, die ook bij de Kringkampioenschappen en de Brabantse kampioenschappen op het hoogste podium stond.

“We blijven ook nog slapen vannacht, want mijn zus moet morgenochtend ook nog vrij vroeg rijden.” Wat een winnaars in deze familie en dan komt er ook nog een jonger broertje aan die enthousiast is voor de paardensport. En hoe het ooit begon? Dat weet Valerie heel helder te vertellen: “Mijn moeder won een keer een tekenwedstrijd en mocht toen op een manege gaan rijden, later kreeg ze van mijn opa een eigen pony en ze is altijd enthousiast gebleven. Opa gaf ons ook een shetlandpony en nu vinden wij het ook allemaal leuk.”

Uitslag

1. Valerie Rodenburg (Goghruiters, Hoogstraten) – Hamtaro, 82,5

2. Luna Krul (V.V.V Rouveen, Nieuwleusen) – Spartacus, 80,0

3. Olivia de Voogt (West Trichts, Oudewater) – Bonnie Belle, 78,0

Ronde uit het boekje

Goud in de klasse 0.80 cat. DE voor de 11 jarige van Benthem, met zijn pony Gentle Touch reed het een ronde uit het boekje in de slotrubriek van vrijdag. Pony en ruiter zijn nog maar sinds januari een combinatie, maar voelen elkaar enorm goed aan. Voor Pim is dit de eerste D-pony en hij is erg blij met hoe het gaat. Hoewel hij meer een stylist is dan een prater vertelt hij wel dat hij het heel fijn vindt dat zijn pony zo rustig is. Ook Pim’s route naar het goud ging via een gewonnen kring- en Overijssels Kampioenschap.

Uitslag

1. Pim van Benthum (Grensruiters, Lattrop-B) – Gentle Touch, 84,5

2. Liz Mull (RV & PC Heerhugowaard, Heerhugowaard) – Mercedes, 82,5

3. Femm van Eck (PC. Soest, Heijen) – Pony Chocolony 80,5

Uitslagen

Bron: KNHS