KNHS-Luzac competitie 2019 van start

In Utrecht (De Meern) is zaterdag 19 januari de eerste wedstrijd verreden uit het nieuwe seizoen van de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie springen. Plaats van handeling was de accommodatie van De Voornruiters.

Bondscoaches Luc Steeghs en Edwin Hoogenraat waren aanwezig om de verrichtingen van de jeugd te volgen. De wedstrijden van de KNHS-Luzac Jeugdcompetitie Springen zijn onderdeel van de verschillende observatiemomenten voor de bondscoaches op weg naar het Europees kampioenschap. Het is natuurlijk nog maar helemaal het begin van het seizoen, maar de heren zijn altijd op zoek naar potentiële combinaties voor hun teams. Voor de Young Riders, Junioren en Children wordt het Europees kampioenschap dit jaar in eigen land verreden. Van 9 tot en met 14 juli wordt er in Zuidwolde om de medailles gestreden. Voor de pony’s staat het EK van 15 tot en met 18 augustus in het Poolse Strzegom op de kalender.

Junioren en Young Riders

Bij deze eerste competitiewedstrijd beten de Junioren het spits af. 35 combinatie gingen van start en de winst was voor Gerrit Veenstra met Loridon van T&L. Bij de Young Riders was er het mooie aantal 25 starts en hier ging de overwinning naar Tristan Marchal met Sambucca, in 2018 won deze combinatie de finale van de competitie. “Het is leuk om tegen leeftijdgenoten te rijden, dan heb je een leuke concurrentie en ik ben blij dat er dit jaar meer starten dan vorig jaar, dat maakt het allemaal mooier”, vertelt de winnaar die dit jaar in ieder geval van start wil op het NK en daarna wel verder ziet.

Children en pony’s

Bij de Children won Hilde Veenstra twee rubrieken. In de inloopproef greep ze de overwinning met de razendsnelle After Pleasure Toltien, in het tweede parcours was ze de beste met Bikker K. Voor de pony’s is er ook dit jaar weer een lichte en zware tour. In de lichte tour won Fleur Holleman met Venery Dew-drop, Cheyenne Meijers en Special Lady waren de beste in de zware tour.

Tevreden

Bondscoach Luc Steeghs was tevreden met wat hij zag, maar had ook nog wel wat verbeterpunten. “Het is hier een mooie accommodatie, met een goede organisatie en parcoursbouwer, dat zijn belangrijke dingen voor deze competitie. De winnaar van de Young Riders Tristan Marchal reed goed, hij heeft vorig jaar ook goed gereden. Hij is een beetje zenuwachtig af en toe, maar hij weet waar hij aan moet werken. Rijtechnisch was de groep Young riders niet zo sterk, ik heb wel paarden gezien die met vermogen springen, maar er moet nog wel beter gereden worden.

Sterke groep

Steeghs vervolgde: “De Junioren was een leuke sterke groep met ook een paar nieuwe ruiters. Ik heb wat nieuwe gezichten gezien die sterk presteerde. Het parcours was voor de Junioren ook technisch wel iets makkelijker, maar gemiddeld werd er bij de Junioren beter gereden. Natuurlijk is er ook een groep Junioren en Young Riders die op een internationaal concours starten dit weekend en hier niet aanwezig zijn, er is potentie voor dit seizoen.”

Bron: KNHS/Horses.nl