KNHS springforum komt met pilot nationale 1,45m rubriek

Begin september kwam het springforum voor de derde keer in 2019 bijeen. De agenda was gevuld met onderwerpen als het leeftijdsgericht sportaanbod, reglementswijzigingen, kampioenschapsreglement indoorkampioenschappen, evaluatie Hippiade 2019, stijlbeoordeling klasse B, toezicht voorterrein, evaluatie categorie 6 wedstrijden, pilot 1,45m en meerdaagse wedstrijden.

Na het succes van de pilots voor leeftijdsgericht sporten in de dressuur hebben ook de TC springen en het springforum positief gereageerd op het voorstel voor het leeftijdsgericht sporten in het springen. Het leeftijdsgericht sportaanbod wordt ontwikkeld voor de jeugd vanaf 6 tot en met 18 jaar en wordt verreden over hoogtes vanaf 30 cm. Waarbij de rubrieken worden ingedeeld op basis van de leeftijd van het kind in plaats van de stokmaat van de pony. Het komende jaar wordt dit plan voor het springen verder uitgewerkt. Vanaf april 2020 wordt gestart met een pilot. Bij het goed verlopen van de pilot zal de implementatie van het leeftijdsgericht sportaanbod in 2021 plaatsvinden.

Reglementswijzigingen

In het springforum zijn de voorstellen voor reglementswijziging besproken. Zo is er een voorstel gedaan om de nationale jonge paarden rubrieken uit te schrijven en te registreren op hoogte. Daarnaast zijn er enkele voorstellen gedaan ter verduidelijking van het disciplinereglement. De publicatie van de definitieve reglementswijzigingen zal in het voorjaar van 2020 zijn.

Pilot 1,45m

Om het nationale niveau hoger te krijgen en ruiters een extra mogelijkheid te bieden hun paarden op nationale wedstrijden beter te kunnen opleiden is er door het springforum positief geadviseerd op het starten van een pilot waarbij 4 cat. 1 wedstrijden een nationale 1,45m rubriek mogen uitschrijven.

Het gaat hierbij om de volgende wedstrijden:

Zaterdag 5 oktober 2019 – Mariënheem

Zaterdag 26 oktober 2019 – Hellendoorn

Zaterdag 16 november 2019 – Luttenberg

Zaterdag 14 december 2019 – Exloo

– Voor deelname aan deze 1,45m rubriek dient de combinatie startgerechtigd te zijn in de klasse 1,40m.

– De behaalde resultaten zullen worden weggeschreven in het 1,45m.

Bron KNHS