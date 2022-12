KNHS Topsport Jeugdcompetitie en KNHS Hartog Trophy starten in januari

Op zondag 22 januari 2023 worden in Utrecht de eerste wedstrijden verreden van de KNHS springcompetities voor jeugdruiters. Zowel de KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2023, die ondersteund wordt door Sjef Janssen Beheer BV & Morssinkhof-Rymoplast, als de KNHS-Hartog Trophy, ondersteund door Hartog Paardenvoeders, gaan dan van start. Het komende seizoen zullen deze twee competities op dezelfde locaties en wedstrijddata worden verreden.

Met het bundelen van de competities ontstaan wedstrijddagen met een mooi programma voor de toekomst van de Nederlandse springsport. De competitiewedstrijden vinden plaats in januari, februari en maart met een afsluitende finale in april. Zondag 22 januari wordt de reeks geopend in de fraaie accommodatie van De Voornruiters in De Meern (Utrecht). De tweede wedstrijddag staat gepland op 5 februari in Lichtenvoorde. Dag en locatie van de wedstrijd in maart en de finale in april worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

KNHS Topsport Jeugdcompetitie

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft een kadervormend karakter en zal dan ook zeker zeer nauwlettend gevolgd worden door de bondscoaches. Om voor deelname aan de finale in aanmerking te komen dient een combinatie aan minimaal twee competitiewedstrijden te hebben deelgenomen.

De KNHS Topsport Jeugdcompetitie heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming van de springsport bij de Young Riders, Junioren, Children en Pony’s. Door deze (competitie)wedstrijden kunnen de (kader)combinaties zich voorbereiden op de internationale sport. De competitiewedstrijden worden verreden op representatieve wedstrijden en zullen een progressief karakter hebben. Dit houdt in dat de wedstrijden, in overleg met de bondscoach en de parcoursbouwer, technischer en zwaarder gebouwd zullen gaan worden richting de finale.

Meer informatie over de KNHS Topsport Jeugdcompetitie 2023 vind je hier.

De competitie is sponsored by Sjef Janssen Beheer BV & Morssinkhof-Rymoplast.

KNHS-Hartog Trophy 2023

De KNHS-Hartog Trophy 2023 is een rijstijl springcompetitie voor Ponyruiters, Children, Junioren en Young Riders waarin de combinaties door trainers beoordeeld worden op hun manier van rijden in het parcours en tijdens het losrijden. Al jaren is Hartog, dé specialist in ruwvoer en krachtvoer, de sponsor van de competitie.

Een wedstrijd van de KNHS-Hartog Trophy bestaat uit twee manches. In de eerste manches worden de deelnemers beoordeeld op hun manier van rijden. De rijstijl wordt als volgt beoordeeld: Houding en zit (cijfer x 4), de wijze van rijden (cijfer x 5), algemene indruk losrijden voorterrein (cijfer x 1).

De beste 15 combinaties rijden vervolgens de barrage. De plaatsingspunten van beide manches worden bij elkaar opgeteld en bepalen de dagwinnaar.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de finale dient de combinatie deel genomen te hebben aan minimaal 2 kwalificatiewedstrijden. Deelname aan de finale is verplicht om in de einduitslag van de competitie te worden opgenomen. De behaalde competitiepunten van de twee beste kwalificatiewedstrijden worden meegenomen naar de finale. De winnaar van de competitie (eindstand competitie) is de combinatie die de minste plaatsingspunten heeft behaald over de beste twee kwalificatiewedstrijden en de finale. Bij gelijke puntenstand is de uitslag van de finale doorslaggevend.

Klik hier voor meer informatie over de KNHS-Hartog Trophy

Bron KNHS