Knoester snelt naar zege in Championat of Veeningen

Met een ijzersterke ronde stuurde Glenn Knoester zijn ervaren Alpicor (Lupicor x Indoctro) naar de overwinning in de hoofdrubriek van de zaterdag in De Wolden. In het Championat of Veeningen was de ruiter uit Noord-Holland 0,7 seconden sneller dan Albert Zoer met de AES-hengst Freedom (Larino x Corland). Leopold van Asten maakte het Nederlandse feest compleet door derde te worden.

De Nederlanders hadden de overhand in de twaalf ruiters tellende barrage van het 1,40-1,45m-parcours. Glenn Knoester liet direct met de veertienjarige Alpicor zien hoe het moest. Kort draaiend en meteen versnellend in elke landing kwam Knoester foutloos in 36,07 seconden over de finish.

Van Asten en Van Geel

Na Knoester reden menig ruiter zich stuk op die prestatie. Leopold van Asten kwam met VDL Groep Chaccola (Chacco-Blue x Lawito) tot 36,80 seconden wat goed bleek voor de derde plaats en even later stuurde Daan van Geel zijn Guus (Vleut x Monaco) naar 37,90 seconden wat goed was voor de vierde plaats.

Zoer op 0,7

Aan het einde van de rubriek was het Alber Zoer die met zijn AES goedgekeurde hengst Freedom die vol gas rond ging. Hij leek sneller te zijn dan Knoester maar op de meet scheelde het toch 0,7 seconden. Hij klokte 36,77 seconden en werd hiermee tweede.

Balk voor Schröder

Gerco Schröder kwam als laatste in de ring met de snelle Numero Uno-dochter Glock’s Debalia. De Twentenaar ging voortvarend van start en lag op winnende koers totdat de balk van de voorlaatste hindernis in het zand viel. In een tijd van 36,10 seconden werd hij zevende als snelste vierfouter.

‘Ik was wel onzeker’

“Als eerste starten is altijd onzeker”, vertel Glenn Knoester na afloop. “Ik weet wel dat ik een snel paard heb, maar je moet afwachten wat een ander doet. Zelf was ik tevreden, het liep goed en we konden de lijnen volgen zoals ik die had uitgedacht. Maar ik was wel onzeker, want er zouden nog enkele snelle concurrenten komen.”

‘Freedom is een geweldig en lekker paard’

Een van hen was Albert Zoer, die het net niet redde. “Toch ben ik tevreden”, aldus Zoer. “Freedom is een geweldig en lekker paard, die de hele barrage attent blijft. Hij is nog wel wat voorzichtig, maar je kunt volledig op hem vertrouwen. Dat ik net niet snel genoeg was, is jammer, maar ik ben tevreden.”

Klik hiervoor de uitslag.

Bron Horses.nl/persbericht