Kocher wint met KWPN’er Darius de W kleine Grand Prix Bromont

Op de 44ste editie van de Bromont International werd gisteren de 1,45m Grand Prix verreden. Andrew Kocher nam als eerste in de barrage met de KWPN'er Darius de W (Berlin x Gentleman) de leiding en stond die ook niet meer af. Het is de eerste grote overwinning voor Kocher met het fokproduct van H.G. Post, de elfjarige zoon van Berlin heeft hij een half jaar onder het zadel.

Darius de W begon zijn carrière onder Elmar van Hoorn. Via de Brit James Fischer ging de Berlin-zoon naar Amerika en kwam in oktober vorig jaar bij Andy Kocher. Dit jaar had het paar al enkele goede klasseringen op 1,45m niveau.

In Bromont liep het paar naar de winst in de pittige 1,45m-proef. Slechts vijf combinaties haalden de barrage, waarin Andy Kocher als eerste van start moest. Hij bleef mooi foutloos en zette direct de winnende tijd op de klokken. Achter Kocher werd Jonathan McCrea tweede met de negenjarige KWPN’er en bij Zangersheide goedgekeurde Fernando H (Calvino Z x No Limit). De hengst is gefokt door S. van der Heijden en werd in 2015 door toenmalig eigenaar Egbert Schep als vijfjarige naar Amerika verkocht. Ali Ramsay werd derde met Bonita VH Keizershof Z (Bustique x For Pleasure).

Bron persbericht Bromont International