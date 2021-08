Koen Vereecke wint 3* GP Zandhoven, drie KWPN’ers in top vijf

De Belgen waren in het hoofdnummer op zondag in Zandhoven oppermachtig met Koen Vereecke als aanvoerder van de 3* Grand Prix. Het gehele podium werd bezet door de Belgen, maar aan de tweede, derde en vijfde plaats zat nog een klein oranje randje. Wilm Vermeir nam achter Vereecke plaats met de KWPN'er Hotshot (v.Glock's London) op plek twee en Dimme D'Haese werd met de KWPN'er Comme il Faut (v.Diamant de Semilly) derde. Fernando Martinez Sommer en de KWPN'er Cor Bakker (v.Colandro) eindigden als vijfde.

41 combinaties verschenen aan de start van de 1.55m 3* Grand Prix van Zandhoven waarvan slechts zes de nul konden houden. In de barrage barstte de strijd los en kwam Koen Vereecke als beste uit de bus. De Belg stuurde Lector vd Bisschop (v.Bamako de Muze) zeer snel rond in 39.37 seconden en deed zo een goede greep uit de prijzenpot. Wilm Vermeir deed met Hotshot, gefokt door B.L. Borghuis, zijn uiterste best om de winst te pakken. Met 0.10 seconden kwam Vermeir net te kort en moest de Belg genoegen nemen met een tweede plaats.

Comme il Faut en Cor Bakker

Dimme D’Haese koos er met Comme il Faut, gefokt door M. Liefhebber, voor om een rustige en foutloze ronde neer te zetten en dit plan lukte ook. De foutloze ronde en een tijd van 43.08 seconden leverde D’Haese een mooie derde prijs op. De Portugees Fernando Martinez Sommer finishte met Cor Bakker, het fokproduct van A. Bakker, als vijfde nadat het duo een balk uit de lepels tikte in de barrage.

Bron: Horses.nl