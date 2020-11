Koen Vereecke wint in Oliva: ‘Hij wordt steeds beter’

De Belgische ruiter Koen Vereecke pakte vandaag de Grand Prix van Oliva Nova in de derde week van de Autumn MET II. Met de Frans gefokte ruin Arioso du Bois (v. Rock 'N Roll Semilly) bleef Vereecke de Duitser David Will 0,12 seconden voor in de barrage. Will reed de 12-jarige Ted (v. Waranta).

Constant van Paesschen werd met Isidoor van de Helle (v. Canturo) derde. Er reden geen Nederlanders mee in de GP van Oliva vandaag.

Als veulen gekocht

De nu tienjarige Arioso de Bois werd door een vriend van Vereecke gekocht op de veiling in St. Lô. “Een jaar geleden vroeg hij of ik hem wilde rijden en nu is hij van ons samen” vertelt Vereecke. “Het is een dapper en voorzichtig paard, met veel vermogen. Hij mag soms nog wat meer aantrekken op de sprong, maar hij wordt steeds beter. Volgend jaar hoop ik met hem naar driesterrenniveau te gaan. Het is een fijn paard met een goede instelling.”

Bron: Persbericht / World of Showjumping / Horses.nl