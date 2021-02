Kopers vechten om volle broer Catch Me If You Can

Het veulen was amper geboren of de telefoon bij de fokkers van Catch me if you can (v. Catoki), Isabell en Tobias Ibing, stond rood gloeiend. In de race om 'Catch him if you can', de volle broer van Laura Klaphake's voormalige topper, wonnen de Zweden Johan en Anneli Tjärnberg. De Tjärnbergs willen hem opfokken voor de hengstenkeuring om hem daarna voorzichtig en professioneel de grote sport in te loodsen, 'Klaphake is al gebeld'.

De fokkers Isabell en Tobias Ibing vertellen aan de Duitse website spring-reiter.de.: “Er was ongelooflijk veel interesse in het veulen.” Catch him if you can is nauwelijks een week oud als de verkoop rond is. Door bemiddeling van Maria Ring uit Zweden mag Kivla Sporthorses, van Johan en Anneli Tjärnberg, zich de nieuwe eigenaar noemen van het hengstveulen.

‘Hebben Klaphake al gebeld’

Het zou zelfs zo kunnen zijn dat degene die zoveel weet over de kwaliteiten van Catch Me en onder meer team brons met de merrie won op de WEG in Tryon, ook gelukkig kan zijn. Want, zo vertellen de Ibings: “Het echtpaar Tjärnberg is heel open over de latere ruiterbeslissing. Ze hebben zelfs al met Laura Klaphake hierover gesproken!”

Voor miljoen naar Kellnerová

In 2018 zag Laura Klaphake haar topper Catch me if you can voor een miljoen vertrekken naar de Tsjechische Anna Kellnerová. Vijf seizoenen was het paar succesvol met als hoogtepunt teambrons in Tryon. Mogelijk kan Klaphake nu uitzien naar een nieuwe successtory met de volle broer. Hoeveel Catch him if you can heeft opgebracht is niet bekend.

Bron spring.reiter.de