Kort, Pals en De Bruijn scoren met jonge springpaarden

Op de Azelhof was er mooi Nederlands succes in de rubrieken voor jonge springpaarden. Bij de zesjarige paarden won Anouk Kort met Nixson van Hd (v. Ponsee V) de tweefasenwedstrijd met dik 2,5 seconden voorsprong. Derde werd Johnny Pals met de AES-goedgekeurde Tao D'Ouilly Z (v. Tinka's Boy).

Bij de vijfarige paarden was de winst voor de Ier Jack Ryan en MHS Im the one (v. Lancelot). Hier werd Bart de Bruijn vierde met Oscar van de Berghoeve (v. Dublin van Overis Z).

Uitslag zesjarige paarden

Uitslag vijfjarige paarden

Bron: Horses.nl