Kraut stuurt Verdi-dochter Fleurette naar zege in WB Washington

Sinds mei heeft Laura Kraut de Verdi TN-dochter Fleurette in haar stallen. De tienjarige merrie was onder de naam Vvaramog de Breve bekend toen ze nog in handen was van Stefanie van den Brink. Kraut heeft al de nodige successen met haar geboekt in korte tijd en gisteravond wist de Amerikaanse de winst in de wereldbekerkwalificatie in Washington aan toe te voegen. "Het is de rubriek die ik al jaren heb willen winnen en nu is het eindelijk gelukt!", zei Kraut.

De wereldbekerkwalificatie was een dikke 1,60m-proef die voor de meesten moeilijk zonder fouten te overwinnen was. Het lukte Andrew Welles met Primo Troy (v. Clinton) als zevende ruiter als eerste om de balken in de lepels te houden. Lange tijd leek het erop dat hij zonder een barrage de zege aan zijn palmares kon toevoegen.

Als laatste kwam Laura Kraut in de ring met Fleurette. De merrie kwam nergens in de problemen en met een foutloze ronde dwong de Amerikaanse een barrage af met haar landgenoot Welles. In de barrage zette Welles alles op alles om een top resultaat neer te zetten en de druk bij Kraut te leggen. Maar zijn plannen vielen in duigen toen de Clinton-zoon weigerde na een mislukte afstand. Met twaalf fouten kwam de Amerikaan aan de finish.

Voor Laura Kraut was de druk er af en stuurde Fleurette behendig rond. Toch kon ze een springfout niet voorkomen. Maar ondanks de vier strafpunten was toch de overwinning voor haar. “Ik probeer hier al sinds eind tachtiger jaren te winnen. Ik was al een paar keer tweede, derde en vierde, maar het lukte steeds net niet. Aan het begin van de week zei ik ‘het gaat nu mijn week worden'”, aldus Laura Kraut. “Met een buffer van twaalf strafpunten kon ik wel rustig ademhalen, maar ik zei wel tegen mezelf nou het niet verpesten.”

Zonder barrage werd Brianne Goutal Marteau derde met de Oldenburgse merrie Viva Colombia (v. Couleur Rubin). De Amerikaanse had een tijdfout opgelopen in de basis omloop. De top vijf werd gevuld met twee snelle vierfouters, Erynn Ballard op Catoki’s Son Z (v. Catoki) en Kent Farrington met de KWPN’er Creedance (v. Lord Z).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht