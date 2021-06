Kraut wint 2* GP Valkenswaard, Houtzager derde

De vierde plaats was voor de Amerikaan Lucas Porter met KWPN’er E Clinton (v. Clinton).

Klasseringen voor Tacken en Greve

Er was ook een mooie klassering voor Niels Tacken met Alexia Z (v. Andiamo). Met twee foutloze rondes kwam hij uit op plaats negen, vóór onder meer Peder Fredericson, Emanuele Gaudiano en Pieter Devos, die in de barrage balken zagen vallen. Willem Greve had met de negenjarige Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) ook een balk in de barrage en klasseerde zich nog net op plaats 14.

Tijdfouten in basisomloop

Een aantal ruiters misten de toegestane tijd in de basisronde, waardoor de barrage aan hun neus voorbij ging. Daaronder ook Ruben Romp en Harrie Smolders.

Uitslag

Bron: Horses.nl