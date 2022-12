Kriskras DV verkocht naar Saoedi Arabië

De twaalfjarige Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck) is verkocht naar Saoedi Arabië. De BWP'er kwam in 2019 in het bezit van SF Equestrian en was onder Bart Bles succesvol. Zo was het paar lid van het Nederlandse team op de Europese kampioenschappen in Riesenbeck. Na het scheiden van de wegen van Bles en SF Equestrian nam eerst Jur Vrieling tijdelijk de teugels over en vervolgens Kevin Jochems.

Met het vertrek van Kevin Jochems bij SF Equestrian en nu de sponsor alleen met Jur Vrieling verder gaat, werd er besloten enkele paarden te verkopen. Kriskras DV is daar één van. De zoon van Cooper van de Heffinck is vorige week naar Saoedi Arabië vertrokken. De Saoedische Federatie heeft het paard aangekocht en het is nog niet bekend wie het paard gaat rijden.

Olympische Spelen

Mounaim Dani, de manager van SF Equestrian, vertelt over aan Horses over de verkoop: “De Federatie heeft Kriskras gekocht, ze kopen meerdere paarden en dan maken ze later een selectie welk paard naar welke ruiter gaat. Het is met de intentie zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. Het paard zal in februari in Doha zijn eerste kwalificatie moeten doen onder zijn nieuwe ruiter. Wie dat wordt weet ik zelf ook nog niet. We hopen op het beste voor hem, hij is al vertrokken vorige week en staat al op hun naam.”

Stal Devos

Kriskras werd gefokt door Stal Devos in België. Zowel Pieter als Caroline Devos zaten in het zadel van hun eigen gefokte paard voordat hij in handen van Bart Bles kwam. Bles was met het paard succesvol op de Global Champions Tour en verwierf vorig jaar een plek in het Nederlandse team op het EK in Riesenbeck.

In juli van dit jaar kwam een einde aan de samenwerking tussen Bart Bles en SF Equestrian. Eerst nam Jur Vrieling de teugels van Kriskras over en daarna Kevin Jochems. Jochems reed de laatste wedstrijd met het paard in oktober in Riyadh.

Bron Horses.nl