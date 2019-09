Kristen Vanderveen niet ‘als een gek rond’ en wint Welcome Stakes New York

Kristen Vanderveen heeft aan Bull Run's Faustino de Tili (Berlin x Darco) een geweldig speed-paard. Met de veertienjarige zoon van Berlin is de Amerikaanse vaak in de top van het klassement te vinden als het op snelheid aankomt. Ook gisteren in de Welcome Stakes in New York was de combinatie de beste. De Ier Cormac Hanley werd met Copain Z (v. Calvino Z) op bijna een seconde gereden. Harrie Smolders mocht met de Cardento-dochter Dolinn nog een veertien prijs ophalen.

In het tweede gedeelte van de wedstrijd sloeg Kristen Vanderveen haar slag met Bull Run’s Faustino de Tili. De Amerikaanse verspeelde nergens tijd en finishte in 65,89 seconden. Ze had de tijd van haar landgenote Madison Goetzmann, die met Prestigious (v. Con Cento) lang aan de leiding stond in 66,84 seconden, met een kleine seconde verbeterd.

Even later leek Cormac Hanley nog dicht bij te komen, maar het lukte de Ier toch niet om de tijd van Vanderveen te verbeteren. Hanley bleef met Copain Z steken op 66,80 seconden en pakte de tweede plek. Vanderveen die vorig jaar ook de Welcome Stakes won, reageerde na afloop: “Ik heb niet als een gek rond gereden, in zo’n grote ring kun je overal een foutje oplopen. Pas na de eerste combinatie heb ik iets meer gas gegeven.”

Voor Harrie Smolders was er een veertiende plaats met Dolinn. De Cardento-dochter liet alle balken in de lepels en kwam in 72,84 seconden over de finish.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht