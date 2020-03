Kristen Vanderveen opdreef in Wellington

Met een overwinning en een vijfde plaats opende Kristen Vanderveen week negen van het Winter Equestrian Festival in Wellington. De Amerikaanse was de beste met Bull Run's Faustino de Tili (v. Berlin) in de 5* 1,45m-rubriek nadat ze eerst met de Padinus-dochter Bull Run's Divine Fortune aan de leiding ging. De 5* 1,40m-proef kwam in handen van Tiffany Foster met Vienna (v. Valentino).

59 combinaties gingen in de 1,45m- Twee Fasen rubriek van start, daarvan bleven er 26 dubbel nul. Kristen Vanderveen, die bekend staat om haar snelle ritten, had al vroeg met de elfjarige KWPN-merrie Bull Run’s Divine Fortune een vlotte ronde gereden en 33,94 seconden op de klokken gezet.

Kocher en Coyle zelfde tijd

Haar tijd werd eerst verbeterd door Santiago Lambre op Ibabco (v. Nabab de Reve) die er vier tiende vanaf haalde (33,53 seconden). In de tweede helft van de rubriek nam Andrew Kocher de leiding over met Fashion V (v. Rusedski) met de tijd van 33,27 seconden. Wat later finishte de Ier Jordan Coyle in exact dezelfde tijd op de Lupicor-zoon Picador.

Lest best

Als laatste kwam Kristen Vanderveen in de ring met de Berlin-zoon Faustino de Tili. De Amerikaanse maakte goed gebruik van de groot galopperende vijftienjarige AES goedgekeurde hengst. Ze finishte in de toptijd van 32,18 seconden en nam met ruim een seconde verschil de leiding over van Kocher en Coyle.

‘Voordeel van zijn grote galop’

“Met mijn eerste paard kwam ik uit de ring en dacht ‘niemand kan haar meer verslaan'”, vertelde Vanderveen na afloop. “Maar even later ging Santiago toch sneller. Dat wakkerde het vuurtje bij mij en ‘Frosty’ aan! Ik nam risico, maar had zeker ook veel voordeel van de grote galoppade van de hengst.”

Foster verslaat Lutz

In de 5* 1,40m-rubriek ging de strijd tussen Tiffany Foster met Vienna en Peter Lutz op Chicago Hof Eversem Z (v. Con Spirito R). De Canadese won in 28,43 seconden en bleef de Amerikaan een halve seconde voor. Het gat met de nummer drie, Yuri Mansur en QH Alfons Santo Antonio (v. Aromats), was ruim drie seconden.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron persbericht WEF Wellington