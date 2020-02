Kristen Vanderveen wint de 200.000 dollar Grand Prix van Ocala met Berlin-zoon

Kristen Vanderveen won afgelopen weekend de Grote Prijs van HITS Ocala met een prijzenpot van 200.000 dollar en pakte daar 60.000 dollar (ruim 55.000 euro) van. De Amerikaanse hield Tracy Fenney en Andre Thieme achter zich. Vanderveen pakte ook nog een vijfde prijs met haar tweede troef in de rubriek.

Vanderveen pakte de winst met Bull Run’s Faustino de Tili (v.Berlin) in 40.51 en verwees Tracy Fenney naar de tweede plaats. De 55-jarige amazone zadelde MTM Apple (v.Favorit ASK) en klokte 40.82. Hiermee kwam de amazone net 0.31 tekort om Vanderveen de winst af te snoepen. Andre Thieme en Cellisto (v.Cellestial) reden foutloos in 41.92 seconden en maakten het podium compleet.

Vanderveen had de eveneens van Berlin afstammende Bull Run’s Almighty ook als troef in de rubriek. Hiermee eindigde de amazone als vijfde in de Grand Prix.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl