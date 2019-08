Kühner, Bosty en Staut komen naar EK

Frankrijk heeft haar springteam voor Rotterdam bekendgemaakt. Bovenaan prijkt de naam van routinier Roger Yves Bost, die met Sangria du Coty (v. Quaprice Bois Margot) naar Nederland komt in gezelschap van onder meer Pénélope Leprevost. Ook het springteam dat Oostenrijk gaat vertegenwoordigen op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam is aangekondigd. Max Kühner is de bekendste naam, hij neemt Chardonnay (v. Clarimo ASK) en Alfa Jordan (v. Air Jordan) mee.