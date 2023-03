Kühner wint 1.50m op The Dutch Masters, Vrieling en Dubbeldam houden Nederlandse eer hoog

De hoofdrubriek van de tweede dag op The Dutch Masters in Den Bosch was een selectief parcours over een hoogte van 1.50m. De dubbelsprong aan het einde van het parcours zorgde voor de meeste fouten. Van de 39 combinaties die mee sprongen in de Audi prijs kwamen er negen terug voor de barrage. Jur Vrieling en Jeroen Dubbeldam hielden de Nederlandse eer hoog maar tegen de razendsnelle Max Kühner en Up Too Jacco Blue bleek geen kruid gewassen

Scott Brash reed zijn Hello Valentino (v. Diamantino) als eerste zonder fouten naar de finish maar leek zich aanvankelijk niet te plaatsen voor de barrage. De combinatie kwam namelijk in 68.02 seconden aan de finish terwijl de toegestane tijd toen nog op 68 seconden stond. Deze werd later bijgesteld naar 70 seconden en zo werd de Rolex Grand Slam-winnaar de eerste kandidaat voor de barrage. Ook in de barrage bleef de combinatie foutloos en de tijd van 36.22 seconden was uiteindelijk goed voor de zevende plaats.

Astuce de la Roque op blote voeten

Een opvallende combinatie die zich al snel bij Brash voegde was toch wel Victor Bettendorf en zijn Astuce de la Roque (v. Kannan). De sensibele merrie staat niet op ijzers en draagt dan ook geen peesbeschermers. Zonder martingaal en ‘op blote voeten’ spring ze blijkbaar het beste en Bettendorf kon haar felle energie in goede banen leiden, wat resulteerde in een fraaie nulronde. De merrie heeft niet de galop van Brash’s Hello Valentino maar is razendsnel. In de barrage ging het gaspedaal open en met de gereden tijd van 32.94 seconden reed de ruiter dik drie seconden van de tijd van Brash af. De combinatie moest uiteindelijk alleen Max Kühner voorlaten.

Kühner wint dankzij enorme galoppade van Up Too Jacco Blue

Max Kühner stuurde gelijk scherp op de eerste hindernis af en door de enorme galop van Up Too Jacco Blue kon de Oostenrijker een galopsprong in de eerste lijn weglaten. Vorig jaar won de Oostenrijker in een leeg stadion en vandaag herhaalde hij dit in een uitverkochte hal. In een vol stadion reed de ruiter een barrage uit het boekje en reed nog een dikke seconde van Bettendorf zijn tijd af. Het leek bijna wel alsof Chacco Blue-zoon het rustig aan deed maar de eindtijd van 31.93 seconden bewees het tegendeel. Henrik von Eckermann deed nog een dappere poging met de voorheen door Carolien Bettendorf gereden Glamour Girl (v. Zirocco Blue) maar strandde op de derde plaats.

Vrieling solide naar vijfde plaats

Jur Vrieling plaatste zich als eerste Nederlander voor de barrage. De Groninger had gisteren nog wat pech want zijn Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) struikelde en dit werd aangerekend als een ongehoorzaamheid. Vandaag sprong de Comme Il Faut-zoon loepzuiver en zoals we van hem gewend zijn naar de finish en bezorgde Nederland zo de eerste nulronde. Vrieling won eerder al de Indoor Derby en had in de barrage van het 1.50m opnieuw zijn zinnen op de overwinning gezet. De natuurlijke snelheid van Astuce de la Roque heeft Comme-Laude W niet maar Vrieling ging vol gas naar de laatste hindernis wat resulteerde in een tijd van 34.09 seconden en een vijfde plaats.

Dubbeldam en Investment overtuigend vierde

Wanneer Jeroen Dubbeldam ergens zijn zinnen op heeft gezet dan weet je niet waar het zal eindigen. Een ding is zeker, in Investment (v. Kannan) kan Dubbeldam zo maar weer eens een paard hebben voor het allerhoogste niveau. De tienjarige hengst sprong met speels gemak foutloos naar de finish. Dubbeldam koos duidelijk voor een rustige maar wel foutloze barrage. Hij draaide kort naar de tweede stijlsprong en reed een hele sterke rit. De tijd van 34.01 was genoeg voor de vierde plaats en daarmee meldt de ruiter zich weer aan de top van het klassement.

Tijdfouten houden van der Vleuten uit barrage

O’Bailey vh Brouwershof (v. Darco) springt met zoveel vermogen dat het bijna lijkt alsof er een 1.30m parcours staat gebouwd. Maikel van der Vleuten kan duidelijk goed uit de voeten met de grote hengst want de combinatie sprong foutloos naar de finish. O’Bailey blijft alleen nog zo lang in de lucht hangen dat de tijd een probleem werd en de combinatie moest dan ook twee tijdfouten noteren. De combinatie werd uiteindelijk tiende.

Uitslag

Bron: Horses.nl