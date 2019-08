Kuipers bovenaan in Sentower Park

In de CSI3* over 1m40 waren het Doron Kuipers en Empire (v. Chacco Blue) die de strijd in hun voordeel keerden. De Nederlandse combinatie won de rubriek direct op tijd met overmacht, door hun foutloze ronde ruim drie seconden sneller dan de concurrentie af te leggen.

Tweede werd Tatiana Troiani uit België, met Cash Flow III (v. Calato). De derde plaats ging naar Ahmad Saber Hamcho uit Syrië, met Lola V (v. Locarno 62). Johnny Pals kwam met Balou Z (v. Balou du Rouet) net naast het podium terecht.

1m50 voor Wouter Devos

De hoofdrubriek van de dag op Sentower Park was voor Wouter Devos en Tonik Hero (v. Ogano Sitte). Hij bleef in de barrag de zo’n 0,6 seconden voor op zijn landgenoot Tim Prouvé, die op Orson des Hayettes (v. Mozart des Hayettes) aan de start kwam. Derde werd de Brit Joseph Clayton met Baldur (v. Baloussini). Beste Nederlander in deze rubriek was Niels Kersten met Billy Manjaro (v. Animo). Hij reed een foutloze barrage.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl