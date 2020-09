Kuipers derde in Big Tour, Saïd pakt winst

De Nederlanders moesten vandaag de winst aan de bezoekers laten in de Big Tour direct op tijd in Valkenswaard. Egyptenaar Abdel Saïd won met 0,4 seconden voorsprong met zijn tienjarige Arpege du Ru (v. Apache d'Adriers). Tweede was de Ier Jason Foley met zijn eveneens tienjarige Castlefield Cass (v. Cassidee). Als derde kwam Doron Kuipers binnen, op de negenjarige Gallardo CSI (v. Ustinov). Vrijdag won Kuipers nog het 1m45 met Gallardo.