Kuipers snelt naar de Silver Tour winst in De Wolden

Doron Kuipers was in de Silver Tour vanavond iedereen te snel af. De Nederlander zette als 17e starter de snelste tijd neer en gaf de leiding niet meer uit handen. In de Gold Tour was Mohammed Ghanem Al Hajri de grote overwinnaar vanavond.

Kuipers verkeert op het moment in bloedvorm, zo goed als elke rubriek die de ruiter start eindigt Kuipers in de top van het klassement. Zo ook in de Silver Tour 1,35m direct-op-tijd proef. De Mijnsheerenlander stuurde zijn Euro ESH (v.Unaniem) razendsnel rond in 62,66 en was daarmee bijna twee seconden sneller dan de nummer twee. Kuipers bleef zijn 84 concurrenten uiteindelijk de baas en ging er met de overwinning vandoor. Dominique Greeve werd met Whaloucusalme KZ (v.What A Kashmir K) tweede voor Gerd-Jan Horsmans en Grieg S (v.Indoctro) die als derde eindigden.

Gold Tour

De ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten Al Hajri pronkte bovenaan de uitslag van de 1,40m Gold Tour in de andere ring op CH De Wolden. Al Hajri had Doklahoma VDL (v.Baloubet du Rouet), gefokt door de VDL Stud, gezadeld en klokte in het direct-op-tijd parcours een snelle tijd van 62,45. Dennis van den Brink kwam nog het dichtst in de buurt van de ruiter. Van den Brink finishte met Frasier (v.Carambole) in 62,96 en moest in Al Hajri zijn meerdere erkennen. Marcelle Hokse zette als eerste starter met Example (v.Ultimo) een tijd neer van 63,41 en 80 combinaties later bleek dat goed voor een derde plaats. Cameron Hanley bezette met Aiyetoro (v.Concorde) de vierde plaats voor de winnaar van de Silver Tour in de andere ring, Doron Kuipers, die met Fabulous (v.Harley VDL) vijfde werd.

Uitslag Silver Tour en uitslag Gold Tour.

Bron: Horses.nl