Kuipers verzamelt linten in Spanje: ‘Niks te klagen’

Drie weken duurt de herfst-tour in Sevilla, Spanje. In die drie weken won de Nederlandse springruiter Doron Kuipers een bizar aantal linten in de diverse rubrieken. Hij werd daarom uitgeroepen tot 'leading rider' van de tour, zijn paard Girl Next Door (v. Bernini) was 'leading horse' dankzij het hoogste aantal gewonnen rubrieken.

Kuipers: “Ik ben drie weken in Spanje geweest en heb twaalf keer gewonnen en ben daarnaast nog verschillende keren tweede en derde geworden. De score voor de ‘leading rider’ wordt via een app bijgehouden en daarin stond ik bovenaan dankzij de twaalf overwinningen. Girl Next Door heeft vijf rubrieken gewonnen en was daarmee het paard met de meeste overwinningen van het hele concours.”

Warmlopen in Oliva

Kuipers was voor de tour in Sevilla al twee weken in het Spaanse Oliva. “Dat was een soort warmlopen. Ik had een aantal nieuwe paarden bij me en de paarden die ik al langer rijd kwamen nu op nieuwe niveaus uit. In Oliva konden ze de nieuwe klasses leren kennen en hier in Sevilla liep het gewoon vanaf dag één. Ik had zeven paarden bij me en die hebben allemaal heel goed gelopen. Hier in Sevilla viel alles op z’n plek.”

Niet alleen met Girl Next Door, maar ook met F Termie (v. Lasino), Cucuta en Freestyle behaalde Kuipers goede resultaten.”Cukuta (v. Carthago) zat in elke proef die ze heeft gelopen bij de eerste vijf. Ze is pas acht en heeft hier haar eerste 1,45 Ranking proef gelopen, daarin was ze tweede. Freestyle (v. Cantos) heeft ook meermaals op het podium gestaan bij een rankingproef. Dus dat zijn paarden waarvan ik denk dat er heel veel toekomst inzit.”

‘Niks te klagen’

“Op moment heb ik niks te klagen met de paarden die ik te rijden heb en hoe ze lopen”, zegt een tevreden Kuipers vanaf het vliegveld in Sevilla. “De paarden die mee naar Spanje zijn geweest, krijgen nu even rust. En ik ga weer aan de slag om de paarden die thuis zijn gebleven klaar te stomen voor het binnenseizoen. Mijn volgende internationale wedstrijd is weer in Maastricht, met Charley.”

Lees ook: Doron Kuipers blijft prestatie na prestatie leveren in Spanje

Uitslagen

Bron: Horses.nl