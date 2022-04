Kukuk en Beerbaum pakken GCL Miami, Van der Vleutens team tweede

De Global Champions League van Miami werd een triomf voor de Duitse ruiters Ludger Beerbaum met Mila (v. Monte Bellini) en Christian Kukuk met de fenomenale Mumbai (v. Diamant de Semilly). Ze hielden als enige team alle balken boven in beide omlopen en maakten veel indruk met hun tienjarigen in de tweede ronde die zaterdagmiddag verreden werd. Hun geheel foutloze teamverrichting was de eerste in alle vier de edities van de GCL Miami.

De arena op het strand van Miami was twee lange coronajaren leeg gebleven, maar dit weekend hangen de strandgangers weer over de railing.Het publiek zag redelijk veel balken en ook wel wat tijdfouten op het zand van Miami Beach zaterdagavond. Vooral de driesprong, een zware combinatie van steil-steil-oxer, was de scherprechter. De ruiters konden kiezen tussen een binnendoor of buitenom lijn naar de voorliggende steilsprong, maar ook de langere route was geen garantie voor succes.

Van der Vleuten foutloos

De Nederlandse ruiters en hun teams hadden een uitstekende eerste ronde donderdag, maar konden die prestatie niet allemaal herhalen vandaag. Jur Vrieling en Bart Bles zagen deze ronde meerdere balken vallen, waardoor hun team Hamburg Giants terugviel naar plaats negen in het eindklassement. Johnny Pals reed een goede ronde, zijn Charley (v. Calido I) raakte de middelste van de driesprong en kreeg één tijdfoutje. Zijn team Cannes Stars werd echter uitgesloten nadat er bloed aan de flank van het paard van zijn partner, Jens Baackmann, werd geconstateerd.

Maikel van der Vleuten

Daarmee was voor Nederland alleen Maikel van der Vleuten nog in de race. Beauville Z (v. Bustique) was fantastisch aan het springen, maar ook weer flink naar links aan het driften boven de sprongen. De ruin ging zelfs bijna over de vlag in de eerste combinatie. Maar het ging goed en het duo kwam ook met genoeg power door de driesprong. Van der Vleuten was foutloos in de snelle tijd van 75,54 seconden, wat uiteindelijk goed was voor de vijfde plaats in het individuele klassement van de rubriek. Zijn partner Eduardo Alvarez Aznar kreeg een balk op de uitsprong van de driesprong. Het werd spannend voor team Madrid in Motion, dat op vier strafpunten stond met nog één team te gaan. Berlin Eagles waren al foutloos gebleven, dus een tweede plaats was het hoogst haalbare.

Maher heeft balk

Het laatste team dat aan de start kwam was Paris Panthers. Zij zakten al direct naar een gedeeld tweede plaats, door een balk van eerste combinatie Darragh Kenny met Volnay du Boisdeville (v. Winningmood). Laatste starter Ben Maher moest met Faltic HB (v. Baltic VDL) heel hard en foutloos rijden om Madrid in Motion in te halen voor de tweede plaats, maar koos voor wat meer veiligheid. Dat leek verstandig, maar toen knalde er een balk van de laatste oxer. Daarmee zakte het team dat bovenaan het klassement de zaterdag begon, naar de zesde plaats in het eindklassement.

Jonge dames

Dat betekende dat op plaats drie twee jonge amazones terecht kwamen, die het moeilijke parcours in Florida meesterlijk overwonnen hadden. Dat waren de Nina Mallevaey uit Frankrijk met Chacco Kid (v. Chacco-Blue) en haar teamgenoot Zoe Conter met Dawa de Greenbay Z (v. Diarado); 22 en 23 jaar oud. De Française bleef foutloos, de Belgische kwam met een balk aan de eindstreep. Hun team Rome Gladiators, waar ook Shane Breene dit weekend onderdeel van was, werd derde. Nina Mallevaey voerde bovendien het individuele klassement aan dankzij haar waanzinnig snelle rondje met de 16-jarige Chacco Kid, die tot 2021 onder Eric Lamaze te zien was.

