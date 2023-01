Kukuk pakt GP Oliva

Een groot deel van de internationale spring-adel zit in Leipzig dit weekend, maar de rest lijkt neergestreken in Spanje voor de tweede week van de MET-tour 2023 en de eerste week van de Sunshine Tour. De Grote Prijs over 1,50 in Oliva was zondagmiddag voor Christian Kukuk en Nice van't Zorgvliet (v. Emerald), die net iets sneller aan de streep kwam dan de Française Alexa Ferrer met Arka de La Hart Z (v. Arko III).