Kutscher houdt Deusser en Allen achter zich in 1,45m St Tropez

In de 1,45m direct op tijd proef kwam Marco Kutscher zojuist als beste uit de bus. De Duitser zette zijn landgenoot Daniel Deusser en de Ier Bertram Allen op achterstand. Eric van der Vleuten leek er vandoor te gaan met de winst, maar viel door een fout terug in het klassement.

Kutscher stuurde zijn Charco (v.Chin Quin) snel het 1,45m parcours door en finishte in 59,96. Daniel Deusser deed met Kiana van het Herdershof (v.Toulon) een goede poging om Kutscher van zijn troon te stoten, maar kwam met 60,21 net tekort en moest genoegen nemen met een tweede plaats.

Pechfout

Bertram Allen reed Vox Dei (v.Kannan), die de ruiter sinds augustus onder het zadel heeft, en start dit weekend in haar eerste vijfsterren-wedstrijd. De merrie sprong met Allen foutloos rond en een tijd van 60,26 bezorgd het duo een mooie derde prijs. Eric van der Vleuten had als laatste starter met Djoost Again (v.Cantos) alle kaarten in handen. De Nederlander reed zeer snel rond en leek af te stevenen op de winst, maar door een pechfout in de laatste lijn viel de ruiter terug naar de 12e plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl