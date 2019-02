KWPN-merrie Dalien Swally R.P. op hoogste podium in Mexico

Op de openingsdag van de wereldbekerwedstrijd in het Mexicaanse Leon was de KWPN-merrie Dalien Swally R.P. de winnares van de hoofdrubriek. Onder de Uruguayaan Juan Manuel Luzardo snelde de dochter van Indoctro naar de zege. Het paar kreeg veel concurrentie van een andere KWPN'er, de Chin Chin-dochter Darisma VDL die op een halve seconde tweede werd.

In de 4* 1,40m-proef op de openingsdag zette Juan Manuel Luzardo al vroeg de winnende tijd op het scorebord. Op de vlugge Indoctro-merrie Dalien Swally R.P. finishte Uruguayaan in de tweede fase in 29,13 seconden. De elfjarige merrie is gefokt door Reinder Pas en is nog maar net bij Luzardo op stal. De Duitse Katrin Eckermann bracht haar succesvol uit tot op 4*-niveau.

Achter Luzardo werd Ruben Dario Ramirez Zilli tweede met Darisma VDL. De Mexicaanse ruiter kwam met de eveneens elfjarige merrie een halve seconde tekort (29,64 seconden). Ook nog binnen de 30 seconden eindigde Juan Angel Hernandez Gonzalez met Torado Dingeshof Z (v. Tornado) als derde.

Bron Horses.nl