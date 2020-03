KWPN-goedgekeurde Grand Slam VDL derde in GP Herning

In de 1.50m rubriek in het Deense Herning lieten vanmiddag drie goedgekeurde hengsten zich van hun beste kant zien. De KWPN- goedgekeurde hengst Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker), in eigendom van familie van de Lageweg wist met zijn ruiter Alex Gill twee foutloze rondes neer te zette, en mocht zich hiermee als nummer drie opstellen.

In een barrage met zeven combinaties was de Zweedse Jens Fredricson met de SWB-goedgekeurde Karmel van de Watering (Diamant de Semilly x Quick Star) de concurrentie te snel af in een tijd van 33.57 seconden . Ook nummer twee was voor een goedgekeurde hengst, in een tijd van 33.84 seconden vlogen de Deense Linnea Ericsson-Carey en Singular LS la Silla( Fergar Mail X Stakkato) over de eindstreep. Deze goedgekeurde hengst staat sinds kort bij de amazone, en eerder werd uitgebracht door Marcus Ehning.

Meerdere nederlanders aan start

In de rubriek kwamen meerdere nederlanders aan start. Zowel Kevin Beerse in het zadel van KWPN-er Gilona AO( Zavall vdl x Silvio) en Jens van Grunsven samen met de Dolalr du Murier-dochter Doma Sue (mv. Corrado) hadden beide één tijdsstrafpunt, en eindigden op plaats acht en negen. Michael Greeve die gisteren met de Harley VDL-zoon Fernando de barrage wel wist te bereiken, kreeg vandaag in het basisparcours vier strafpunten.

Zie hier de barrage van Grand Slam:

Uitslag

Bron: Horses.nl