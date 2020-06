KWPN hengst Elvaro nipt geklopt in Tryon

De Welcome Stake op het CSI in Tryon werd gisteren een prooi voor Amanda Derbyshire en de Ierse merrie Luibanta BH (v. Luidam). Maar de Britse kreeg veel tegenstand van de Braziliaan Eduardo Menezes die met de KWPN hengst Elvaro (v. Calvaro) slechts enkele tellen langzamer was over het 1,45m parcours.

Van de 61 ruiters gingen er 19 door naar de barrage. Jack Towell trapte af met Gotcha (v. Stakkato), gefokt in Nederland door Floris van Leuken, en zette direct een scherpe tijd neer van 38,25 seconden. Maar twee combinaties later dook Eduardo Menezes net onder die tijd door met Elvaro en klokte 38,23 seconden. Het was de als voorlaatste startende Amanda Derbyshire die op Luibanta toch sneller was en de eerste plaats opeiste in 37,79 seconden.

De KWPN hengst Elvaro werd door fokker en mede-eigenaar Daan Nanning in 2017 naar een Mexicaanse stal in Florida verkocht. De zoon van Calvaro was met succes uitgebracht door zoon Niels. Op de nieuwe stal springt Elvaro wisselend met de jonge Mexicaan Carlos Guerreiro en de ervaren Eduardo Menezes.

Klik hier voor de uitslag.