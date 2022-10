KWPN-hengst For The Moment onder Van der Schans naar tweede plaats 1,40m Oliva

Wout-Jan van der Schans reed zojuist de KWPN-hengst For The Moment (Mr. Blue x Don Juan) naar de tweede plaats in de 1,40m Gold Tour in Oliva. Van der Schans moest alleen Jérôme Guery voor laten. De Belg was nog geen seconde sneller op Nestor de Mariposa (v. Elvis Ter Putte). Remco Been werd vijfde met Balou van het Molenhof Z (v. Berlin).

In de Gold Tour was een 1,40m parcours direct op tijd gebouwd. Remco Been en Wout-Jan van der Schans reden direct na elkaar. Been klokte met Balou van het Molenhof een tijd van 66,64 seconden. Van der Schans verbeterde die tijd en nam met For The Moment de leiding in 66,15 seconden.

Enkele combinaties later dook Jérôme Guery nog onder de tijd van Van der Schans door. De Belg stuurde de BWP-hengst Nestor de Mariposa rond in 65,40 seconden en stond zijn leidende positie niet meer af. Yuri Mansur werd derde op Atomium L (v. Clarimo). Mansur debuteert in Oliva met de elfjarige Holsteiner. Alexandra Amar finishte op Lyon van de Plataan (v. Kashmir Van Schuttershof) nog net voor Remco Been als vierde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl