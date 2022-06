KWPN hengst Gullit HBC verkocht

De bij het KWPN goedgekeurde hengst Gullit HBC (v. Cantos) is verkocht. De HBC stal laat weten dat de hengst binnenkort de grote oceaan oversteekt en zijn carrière zal voortzetten in Amerika. De Cantos zoon werd in 2014 goedgekeurd bij het KWPN en leverde meerdere aangewezen zonen aan. Onder Ernesto Canseco behaalde hij veel goede klasseringen in het 1.45m. De hengst is als sportpaard verkocht naar Amerika.

Gullit HBC was een opvallende hengst. Zo leverde hij in 2019 de gehele top-drie aan van de Oostermoer Kei finale. De hengst werd opgeleid door Henk en Monique van den Broek met als absoluut hoogtepunt het winnen van de Grote Prijs van de KWPN hengstenkeuring. De afgelopen 3 jaar is hij sportief actief geweest met Ernesto Canseco die hem naar het hogere werk heeft opgeleid. Het duo was internationaal actief in het 1.45m en behaalde daar meerdere goede klasseringen. Via bemiddeling van zijn ruiter Ernesto Canseco en Robert Vos zal Gullit HBC zijn carrière voortzetten als sportpaard in Amerika. Gezien de hengst als sportpaard is verkocht is het niet bekend of hij beschikbaar zal zijn voor de fokkerij. Wel is er nog diepvries sperma.

Bron: HBCstal