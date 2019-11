KWPN-hengst Hanley als sportpaard naar Amerika

De mooie KWPN-hengst Hanley van Stal Horn uit Ootmarsum is verkocht naar Amerika. De zevenjarige zoon van Tornesch is inmiddels gecastreerd en gaat volledige de sport in. Daan Horn legde de verkoop van Hanley uit aan Horses: "Soms moet je een afweging maken tussen commercie en hengstenhouderij." Wie het paard gaat uitbrengen is nog onbekend.

Daan Horn: “Hanley is een mooi paard uit een goede bloedlijn. Hij heeft ook een paar mooie veulens gebracht. Toch dekte hij niet veel en dan ga je de afweging maken tussen de commercie en de fokkerij. We hebben besloten hem te verkopen als sportpaard, hij is inmiddels gecastreerd. Via bemiddeling van Robert Vos is hij naar Amerika verkocht.”

Hanley werd in 2015 bij het KWPN goedgekeurd. De zoon van Tornesch uit een moeder van Cornet Obolensky liep zijn verrichtingsexamen in november van dat jaar en werd ingeschreven in het stamboek. De vermogende Hanley werd onder Caroline Müller reserve kampioen in de KWPN hengstencompetitie 2016/2017.

Bron Horses.nl