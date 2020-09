De zesjarige KWPN-hengst Jukebox (v. Padock du Plessis) is in training gezet op de stal van Jos Lansink. Dat meldt hengstenhouder Reini Tewis. In een filmpje is te zien dat Frank Schuttert de bruine springt.

Jos Lansink kocht zich in juni 2018 al voor de helft in bij Jukebox, die werd gefokt door Jan van Kooten. Het paard was al succesvol in jonge paarden proeven en de Blom Cup. De hengst werd eerder gereden door onder meer Sonja Vlaar en Laurens Houben.

Bron: Facebook / Horses.nl