KWPN hengst Montender overleden

De KWPN hengst en Grand Prix-paard Montender (Contender x Burggraaf) is overleden. Haras du Bois Margot maakte op haar Facebook pagina het overlijden bekend. Het fokproduct van Johnny Visschedijk uit De Lutte stierf door ouderdomsverschijnselen, hij werd 24 jaar oud.

De sportcarrière van Montender onder Marco Kutscher was ongekend succesvol. In 2004 won de combinatie zowel brons met het team als individueel op de Olympische Spelen in Athene en op het Europees kampioenschap in San Patrignano 2005 won Montender zowel goud individueel als met het team.

Duits kampioen

Daarnaast was er een vijfde plaats in de Wereldbekerfinale in Milaan (2005) en werd hij in 2003 al tot Duits kampioen bekroond en in 2005 als reservekampioen. Zijn laatste optreden in de ring dateert van 2009, toen hij met Henrik von Eckermann ervoor zorgde dat Zweden niet degradeerde uit de Top League.

Monte Bellini

De topsport had altijd prioriteit, dus Montender werd aanvankelijk slechts beperkt ingezet voor de fokkerij. Zijn eerste nakomelingen uit 2001 en 2002 zien we echter met succes terug in de Grand Prix ring, waaronder tweevoudig Bundeschampionat-winnaar Monte Bellini die in de internationale sport furore maakte onder Philipp Weishaupt.

Toveks Mary Lou

In de fokkerij zijn inmiddels verschillende zonen van hem goedgekeurd. Naast Monte Bellini is dat Montendro I, de vader van Henrik von Eckermans toppaard Toveks Mary Lou. Het KWPN keurde Back Gammon goed, maar de hengst overleed op jonge leeftijd.

Montender vertrok in 2013 naar Frankrijk waar hij ter dekking kwam op Haras du Bois Margot waar hij gisteren overleed.

Bron Grandprix-replay/Facebook