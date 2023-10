KWPN hengst One Macoemba deels verkocht

De vierjarige KWPN hengst One Macoemba (v. Arezzo) is voor een deel verkocht aan Tani Joosten en de familie Joosten. Dit laten fokkers en eigenaren B. Veeneman en E. Voordes- Veeneman de redactie weten.

One Macoemba is een zoon van de preferente hengst Arezzo VDL (v. Chin Chin) en is KWPN goedgekeurd in het Najaarsonderzoek van 2022. Moeder K. Macoemba is voorlopig keur en stamt af van de hengst F-One Usa (v.Toulon). De bruine werd vorig jaar ingeschreven met 75,5 punten.

“Tani Joosten springt internationaal Grand Prix en heeft in One Macoemba een fijn springpaard gevonden om op te leiden voor de toekomst”, aldus Voordes-Veeneman.

Bron: Horses.nl