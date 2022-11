KWPN-hengst Only You verkocht aan Van den Oetelaar en Stal van der Vleuten

De vorige week bij het KWPN goedgekeurde Only You DDH (Emerald van ‘t Ruytershof x Kannan) is verkocht. Dat heeft dekstation de Havikerwaard via hun facebookpagina bekendgemaakt. Nieuwe eigenaren van de hengst zijn Kees van den Oetelaar en Stal van der Vleuten. ''We wensen Kees en Stal van der Vleuten heel veel geluk met deze hengst en Only You een prachtige carrière als sportpaard en dekhengst toe.''

De hengst werd vorige week met 82 punten goedgekeurd bij het KWPN. In het verrichtingsrapport wordt de Emerald-zoon omschreven als een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekend hengst die voldoende in het rechthoeksmodel staat. Verder wordt de hengst omgeschreven als een betrouwbare en goed te rijden hengst met een goede instelling. Hij heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. Als springpaard heeft Only One DDH veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.

Alle kansen

”Helaas kunnen we niet altijd alles houden… Vandaar dat we afscheid hebben genomen van de prachtige en getalenteerde KWPN goedgekeurde Only You (Emerald van ‘t Ruytershof x Kannan). We weten dat hij bij zijn nieuwe eigenaren Kees van de Oetelaar en Stal van der Vleuten alle kansen krijgt om zich te ontplooien tot een toppaard. Prachtig om te horen dat je zo blij bent met dit bijzondere paard Kees.”

Bron: Horses.nl/ facebook