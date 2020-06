KWPN-merrie Donna Speciale wint GP Tryon met Leslie Burr-Howard

In Tryon, North Carolina, wordt weer volop gesprongen dit weekend. De hoofdrubriek was zaterdagavond voor de Amerikaanse Leslie Burr-Howard met de door G. Houtvast gefokte schimmelmerrie Donna Speciale (v. Cavalier). Het leverde het duo 22,500 dollar op. De combinatie was de afgelopen twee jaar ook al succesvol in Tryon.

Alex Granato was tweede met Carlchen W (v. Chacco Blue), op bijna een seconde afstand. De derde plaats ging naar de Boliviaan Daniel Bedoya en Abracadabra WKT (v. Casall ASK).

Moggre wint weer

De met 25.000 dollar gedoteerde Welcome Stakes was donderdag voor Brian Moggre en Nikita Jolie. Shane Sweetnam was iets langzamer dan de jonge Amerikaan met Viti de Longa (v. Contendro I)). Derde werd Andrea Torres Guerreiro uit Colombia met Fifty Shades (v. Call me number one). Brian Moggre pakte ook de vierde positie.

‘Geluk bij ongeluk’

“Het was heel fijn om weer een wedstrijd te kunnen rijden, na zo lange tijd” zei Moggre na afloop. “Ik heb Nikita Jolie nog niet zo lang onder het zadel en het was wel een geluk bij een ongeluk dat we elkaar nu wat langer konden leren kennen voordat we op wedstrijd gingen.”

