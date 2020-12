KWPN op kop in Yougster Tour Riesenbeck

Zowel bij de zes- als bij de zevenjarige springpaarden in de Youngster Tour in Riesenbeck kwam gisteravond een KWPN'er op kop. Victoria Gulliksen sprong met haar Cardento-nakomeling Ibiza naar de zege bij de zevenjarigen. Tobias Meyer werd met de merrie Blind Date H (v. HS Elvaro) winnaar bij de zesjarigen.

Ibiza heeft al heel wat topklasseringen achter zijn naam staan. De zoon van Cardento, gefokt bij de Radstake in Varsseveld en halfbroer van de hengst El Salvador, liep vorig jaar net het podium mis op het WK in Lanaken. Daar werd hij onder zijn Noorse amazone Victoria Gulliksen vierde. Gisteravond in Riesenbeck was het paar opnieuw in vorm. In de Tabel A direct op tijd waren ze met 63,92 seconden de snelste.

Achter Gulliksen werd Greta Reinacher op Captain Kirk (v. Cornardo I) tweede in een tijd van 64,42 seconden. Laura Klaphake stuurde Concollon PS (v. Conthargos) in 66,30 naar de derde plaats.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen kwam de Elvaro-dochter Blind Date H op kop. Onder het zadel van Tobias Meyer finishte het fokproduct van Michel Maas in 66,73 seconden. De Duitser rijdt de merrie internationaal sinds begin augustus en heeft al de nodige successen geboekt.

In de rubriek werd de Chileen Agustin Covarrubias tweede op Kaviaar Delta Mossel Z (v. Kannan) in 67,57 seconden. In een tijd van 68,69 seconden ging de derde plaats naar Villimey v. Gaste (v. Van Helsing) onder Marie Schulze Topphoff.

Bron Horses.nl