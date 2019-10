KWPN’er Bournedale wint ‘Hunter Seat Medal’

De zeventienjarige Emma Fletcher stuurde afgelopen weekend Bournedale (Indoctro x Ahorn) met mooie cijfers naar de zege in de finale van de 'Hunter Seat Medal' op de Pennsylvania National Horse Show in Harrisburg. De zevenjarige Bounedale genoot zijn opleiding bij Wendy Scholten en was bekend als Blom's Hiniek. Vier jaar geleden werd hij bij het NRPS goedgekeurd.

Na een jaar van kwalificaties kwamen maar liefst 239 ruiters naar Harrisburg om te strijden in de finale van de USEF Hunter Seat Medal, een belangrijke prijs in de Hunter wereld. Emma Fletcher kwam naar drie rondes als beste uit de bus met haar Indoctro-zoon Bournedale. Met zijn zeven jaar niet alleen een van de jongste paarden van de competitie, maar ook een met de minste ervaring.

‘Direct verliefd’

Het winnen van de finale was voor Emma Fletcher een droom die uitkwam. Haar moeder kocht Bournedale een jaar geleden bij Wendy Scholten. Onder de naam Hiniek werd de zoon van Indoctro bij H.P. Meerte uit Noordlaren geboren. Via de Star Sale veiling in 2012 werd het hengstveulen destijds verkocht voor 4400 euro. Rinus Blom bracht de hengst eerst bij het KWPN aan de keuring waar hij het tot de tweede bezichtiging schopte. Bij het NRPS kreeg hij wel zijn dekbrevet. Blom zette de bruine hengst bij Wendy Scholten in training. Scholten: “Ik werd direct verliefd op het paard door zijn fantastische rijdbaarheid en super galoppade.”

‘Enorme galop en intelligentie vielen op’

Ruim een jaar geleden werd het paard verkocht naar Amerika en kwam in handen van Emma Fletcher en haar moeder en trainer Kathryn Fletcher. “Toen ik hem uitprobeerde viel zijn enorme galop en zijn intelligentie onmiddellijk op,” verteld Fletcher. “Hij is het erg goed gaan doen, hij is een van de beste paarden waar ik op heb gezeten.”

Beste keertwending

Voor de finale in Harrisburg won Emma Fletcher nog de USEF Show Jumping Talent Search Finals met Bournedale. Met de zege in de Hunter Seat Medal kwam de droom voor Fletcher uit. In de finale ronde met de zes beste paarden moesten de combinaties overgangen in lijntjes laten zien, over hindernissen galopperen en een keertwending om de achterhand maken. De juryleden Cynthia Hankins en Kip Rosenthal loofden alle paarden, de verschillen waren klein. Bournedale won uiteindelijk omdat zijn keertwending de beste was. Rosenthal: “Die keertwending deed Fletcher als beste. Ook de sprongen waren heel mooi.”

Bron Facebook Wendy Scholten/USEF