KWPN’er Bull Run’s Risen springt onder Kristen Vanderveen naar zege in 5* 1,50m

Kristen VanderVeen vloog gisteren met de KWPN'er Bull Run's Risen (v. Utopie) naar de overwinning in de met 72.900 dollar gedoteerde 5* 'Horse Flight' 1,50m-rubriek in Thermal. De Amerikaanse wist met het fokproduct van Ad den Hartog en Johan Regterschot Erynn Ballard met Billy Alpen (v. Cardento) twee tiende voor te blijven.

Tien combinaties waren foutloos gebleven over het uitdagende 1,50m parcours gebouwd door Michel Vaillancourt. Na drie foutloze rondjes boven de 40 seconden van Nayel Nassar, Margie Engle en Sam Walker kwam McLain Ward in de ring. Hij stuurde HH Azur (v. Thunder vd Zuuthoeve) razendsnel foutloos rond en zette de scherpe tijd van 38,39 seconden op de klokken.

‘Ik moest rustig blijven’

Direct na Ward was het de beurt aan Kirsten Vanderveen Bull Run’s Risen. Zonder echt hard te pushen finishte Vanderveen met de vijftienjarige zoon van Utopie in 37,46 seconden. Vanderveen: “Ik wist dat ik in de barrage nog veel werk voor de boeg had, nadat ik McLain [Ward] vlak voor me had zien rijden, maar ik was echt blij met mijn paard vandaag. Ik zei tegen mezelf dat ik rustig moest blijven en proberen McLain’s ronde te vergeten, want voor mij zag die er wel heel erg snel uit. Soms als ik te hard van stapel loop, maak ik een fout en jaag ik mijn paard op, dus ik probeerde mezelf eraan te herinneren wat mijn plan was en me daaraan te houden.”

Ballard op twee tiende

Drie combinaties later gooide Erynn Ballard nog bijna roet in het eten van Vanderveen. De Canadese stuurde haar nieuwe aanwinst Billy Aplen, sinds begin november zit ze in het zadel van de negenjarige Cardento-zoon, ook snel rond. Op de meet was Ballard slechts twee tiende langzamer. Ballard verwees Ward naar de derde plaats.

Steffens met KWPN’er Freaky vijfde

Achter Ward werd Nayel Nassar vierde op Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck) en de Canadese Jacqueline Steffens pakte de vijfde plaats met de Martien Lefhebber gefokte Freaky (v. Darco).

Bron Horses.nl/Persbericht