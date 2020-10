KWPN’er Casino Royal wint in Italië

In het Italiaanse San Giovanni In Marignano zijn geen Nederlanders deze week, maar wel Nederlandse paarden. Vandaag werd de belangrijkste rubriek van de dag, een 2* over 1m40 gewonnen door de hengst Casino Royal (v. Lupicor) onder het zadel van Giovanni Consorti. De KWPN'er bleef de concurrentie in de barrage 0,35 seconden voor. Gianno Govoni werd tweede met Lucaine (v. Lenardo), Guido Franchi was derde met Alias Hoy (v. Litchi Hoy).