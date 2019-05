KWPN’er Darius de W schrijft 1,45m in Lexington op naam

De KWPN'er Darius de W (v.Berlin) schreef gisteravond de 1,45m openingsrubriek in Lexington op naam onder het zadel van Andrew Kocher. In de 42-combinaties tellende proef behoorden Kocher en Darius de W bij de zes barrage kandidaten. Stamboekgenoten Fecybelle (v.Carambole), Freaky Liefhebber (v.Darco), E'Special P.S. en Binja (v.Colandro) eindigden ook in de top twaalf van de proef.

Kocher en de door H.G. Post gefokte en door Elmar van Hoorn tot 1,40m opgeleide Darius de W hielden in de barrage de nul op het scorebord en klokten een snelle tijd van 39,82. Dit was genoeg voor de Amerikaan om de hoofdprijs in ontvangst te mogen nemen.

Top drie

Alex Matz en Cashew CR (v.Cassini) kwamen net tekort om Kocher de prijs af te snoepen en moesten met 40,43 genoegen nemen met de tweede plaats. Sarah Segal en Performance EP (v.Lord Pezi) maakten de top drie compleet. Segal finishte in 40,83 en eindigde op een derde plaats. Alleen Andrew Kocher zelf dook met zijn tweede troef Abelone Of The Lowlands Z (v.Andiamo) onder zijn eigen tijd. Kocher kwam binnen in 38,99, maar moest twee balken op de koop toenemen en viel daarmee terug naar de zesde plaats.

KWPN’ers

Naast Darius de W stonden er nog vier KWPN’ers in de top van het klassement. De door J.W. Greve gefokte Fecybelle plaatste zich met diens ruiter Karl Cook ook bij de barrage kandidaten. Het duo reed precies dezelfde tijd als winnaar Kocher, 39,82 seconden, maar door een fout viel Cook terug naar een vijfde plaats. KWPN’er Freaky Liefhebber en Jacqueline Steffens werden met een tijdfout achtste. Stamboekgenoot E’Special P.S. eindigde met Karl Cook als tiende in de proef. De 10-jarige Berlin-dochter werd als veulen verkocht in de Prinsjesdag veiling. De door Henri Stegeman tot 1,45m niveau opgeleide KWPN’er Binja werd met haar ruiter Chris M Ewanouski elfde in de 1,45m 2* rubriek.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl